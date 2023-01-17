Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» со счётом 2:0

Домашняя серия хоккейного минского «Динамо» продолжилась поединком с череповецкой «Северсталью». На «Минск-Арене» скрестили клюшки главные конкуренты за зону плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Слишком велики были риски и высока цена победы. Два периода команды сражались, но реализация оставляла желать лучшего. За 1,5 минуты до окончания второго периода динамовцы наконец забросили, да как – с отрицательного угла, из-под защитника, от ловушки вратаря – и шайба в воротах «Северстали». Авторство Соколова. «Зубры» повели – 1:0.

В третьем периоде атмосфера накалилась. Дружины заиграли в открытый хоккей. На исходе матча гости сняли вратаря и устроили штурм ворот минчан, но получили шайбу в свои ворота – возможностью грамотно воспользовался Пакетт. Как итог – 2:0. Динамовцы одержали победу, впервые в сезоне сыграли на ноль, набрали 53 очка и сейчас занимают 8-ю позицию – в зоне плей-офф.

Ждем ответную дуэль в Череповце с «Северсталью» – она состоится 22 января.