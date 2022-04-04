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Теннис. Александра Саснович завершила выступление на турнире в США

04 апреля 2022 19:41
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила свое выступление на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович завершила выступление на турнире в США-1

В первом круге она уступила 42-й в топе Ангелине Калининой в двух сетах – 4:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. В турнире примет участие и Арина Соболенко, которая начнет борьбу со второго круга. Ее соперница пока неизвестна. Также Соболенко сыграет и в паре вместе с Онс Жабер. Свой матч девушки проведут поздно вечером.

# Теннис # Ангелина Калинина # Арина Соболенко # Александра Саснович # Онс Жабер # Фотофакт

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