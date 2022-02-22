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Теннис. Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда турнира в Дохе

22 февраля 2022 18:09
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Новости Беларуси. В Дохе продолжается теннисный турнир категории 1 000. Белоруска Александра Саснович и украинка Марта Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда турнира в Дохе-1

В матче предыдущей стадии девушки оказались сильнее румыно-словацкой пары Ирина Бара – Кристина Куцова (7:6, 6:2). Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Следующими соперницами белорусско-украинского дуэта станут Вероника Кудерметова из России и Элизе Мертенс из Бельгии. Противостояние назначено на 22 февраля, после 20.00.

Теннис. Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда турнира в Дохе-4

Чуть раньше (уже в одиночном разряде) Саснович встретится с десятой ракеткой мира Унс Джабир из Туниса. Также в 1/16 финала Виктория Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Бренгл, а вторая ракетка планеты Арина Соболенко, сеяная под первым номером, начнет выступление в катарской столице противостоянием с француженкой Ализе Корне. Стартовое время – ориентировочно 18:35 и 19.00 соответственно.

# Теннис # Марта Костюк # Александра Саснович # Вероника Кудерметова # Элизе Мертенс # Унс Джабир # Виктория Азаренко # Мэдисон Бренгл # Арина Соболенко # Ализе Корне Ирина Бара # Кристина Куцова # Фотофакт

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