Теннис. Александра Саснович вышла в 1/8 финала парного разряда турнира в Дохе

В матче предыдущей стадии девушки оказались сильнее румыно-словацкой пары Ирина Бара – Кристина Куцова (7:6, 6:2). Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Следующими соперницами белорусско-украинского дуэта станут Вероника Кудерметова из России и Элизе Мертенс из Бельгии. Противостояние назначено на 22 февраля, после 20.00.

Чуть раньше (уже в одиночном разряде) Саснович встретится с десятой ракеткой мира Унс Джабир из Туниса. Также в 1/16 финала Виктория Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Бренгл, а вторая ракетка планеты Арина Соболенко, сеяная под первым номером, начнет выступление в катарской столице противостоянием с француженкой Ализе Корне. Стартовое время – ориентировочно 18:35 и 19.00 соответственно.