Прямой эфир

Хакей. Мінскае хакейнае «Дынама» правяло таварыскі матч з «Шахцёрам»

21 февраля 2022 20:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Мінскае хакейнае «Дынама» правяло гасцявы таварыскі паядынак з салігорскім «Шахцёрам», паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт». Зараз «гарнякі» займаюць пятае месца ў экстралізе. А падапечныя Вудкрафта рыхтуюцца да Кубка Гагарына.

Хакей. Мінскае хакейнае «Дынама» правяло таварыскі матч з «Шахцёрам»-1

Серыя сустрэч з піцерскім СКА стартуе 2 сакавіка. У першым пярыядзе мінчане двойчы трапілі ў чужыя вароты. Ім для гэтага спатрэбілася ўсяго некалькі хвілін. Адказаць гаспадарам удалося ўжо ў наступнай 20-мінутцы. А вось «зубры» у другі тайм вызначыцца не змаглі. Аднак забілі далей.

Хакей. Мінскае хакейнае «Дынама» правяло таварыскі матч з «Шахцёрам»-4

Выніковы лік сустрэчы на вашых экранах.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зборная Велікабрытаніі па баскетболу адмовілася ехаць у Мінск на адборачны матч чэмпіянату свету
21 февраля 2022 20:46

Зборная Велікабрытаніі па баскетболу адмовілася ехаць у Мінск на адборачны матч чэмпіянату свету

10 медалёў. Беларускія вольнікі паспяхова завяршылі выступленне на міжнародным турніры ў Балгарыі
21 февраля 2022 13:33

10 медалёў. Беларускія вольнікі паспяхова завяршылі выступленне на міжнародным турніры ў Балгарыі

Гандбол. Мінскі СКА выйшаў у 1/4 Кубка ЕГФ
21 февраля 2022 13:31

Гандбол. Мінскі СКА выйшаў у 1/4 Кубка ЕГФ