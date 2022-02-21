Хакей. Мінскае хакейнае «Дынама» правяло таварыскі матч з «Шахцёрам»

Серыя сустрэч з піцерскім СКА стартуе 2 сакавіка. У першым пярыядзе мінчане двойчы трапілі ў чужыя вароты. Ім для гэтага спатрэбілася ўсяго некалькі хвілін. Адказаць гаспадарам удалося ўжо ў наступнай 20-мінутцы. А вось «зубры» у другі тайм вызначыцца не змаглі. Аднак забілі далей.