Прямой эфир

10 медалёў. Беларускія вольнікі паспяхова завяршылі выступленне на міжнародным турніры ў Балгарыі

21 февраля 2022 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Беларускія атлеты завяршылі выступленне на міжнародным турніры па вольнай барацьбе, які праходзіў у Балгарыі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

10 медалёў. Беларускія вольнікі паспяхова завяршылі выступленне на міжнародным турніры ў Балгарыі-1

Усяго ім удалося заваяваць 10 медалёў: пяць залатых і пяць бронзавых. Чэмпіёнамі ў сваіх вагавых катэгорыях сталі Адлан Тасуеў, Алі Шабанаў, Кірыл Маскевіч, Арыян Цютрын і Дзяніс Храмянкоў.

# Борьба # Али Шабанов # Денис Хроменков # Кирилл Маскевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбол. Мінскі СКА выйшаў у 1/4 Кубка ЕГФ
21 февраля 2022 13:31

Гандбол. Мінскі СКА выйшаў у 1/4 Кубка ЕГФ

Тэніс. Вікторыя Азаранка перамагла саперніцу з Казахстана на спаборніцтве ў Катары
21 февраля 2022 13:26

Тэніс. Вікторыя Азаранка перамагла саперніцу з Казахстана на спаборніцтве ў Катары

Беларус Дзмітрый Варац стаў чэмпіёнам Еўропы па муай-тай
21 февраля 2022 13:22

Беларус Дзмітрый Варац стаў чэмпіёнам Еўропы па муай-тай