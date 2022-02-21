10 медалёў. Беларускія вольнікі паспяхова завяршылі выступленне на міжнародным турніры ў Балгарыі

Навіны Беларусі. Беларускія атлеты завяршылі выступленне на міжнародным турніры па вольнай барацьбе, які праходзіў у Балгарыі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Навіны Беларусі. Беларускія атлеты завяршылі выступленне на міжнародным турніры па вольнай барацьбе, які праходзіў у Балгарыі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Усяго ім удалося заваяваць 10 медалёў: пяць залатых і пяць бронзавых. Чэмпіёнамі ў сваіх вагавых катэгорыях сталі Адлан Тасуеў, Алі Шабанаў, Кірыл Маскевіч, Арыян Цютрын і Дзяніс Храмянкоў.