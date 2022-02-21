Прямой эфир

Зборная Велікабрытаніі па баскетболу адмовілася ехаць у Мінск на адборачны матч чэмпіянату свету

21 февраля 2022 20:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зборная Велікабрытаніі па баскетболу адмовілася ехаць у Мінск на адборачны матч чэмпіянату свету, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт». Сустрэча павінна была прайсці 25 лютага ў Палацы спорту. Прычынай адмовы стала пытанне бяспекі.

Зборная Велікабрытаніі па баскетболу адмовілася ехаць у Мінск на адборачны матч чэмпіянату свету-1

Брытанскі бок спадзяецца перанесці супрацьстаянне ў іншае месца. Аднак Міжнародная федэрацыя баскетбола яшчэ не вырашыла, дзе і калі павінен адбыцца гэты паядынак. Адзначым, гульня ў адказ паміж Велікабрытаніяй і нашай краінай запланавана на 28 лютага і павінна прайсці ў Ньюкасле.

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 медалёў. Беларускія вольнікі паспяхова завяршылі выступленне на міжнародным турніры ў Балгарыі
21 февраля 2022 13:33

10 медалёў. Беларускія вольнікі паспяхова завяршылі выступленне на міжнародным турніры ў Балгарыі

Гандбол. Мінскі СКА выйшаў у 1/4 Кубка ЕГФ
21 февраля 2022 13:31

Гандбол. Мінскі СКА выйшаў у 1/4 Кубка ЕГФ

Тэніс. Вікторыя Азаранка перамагла саперніцу з Казахстана на спаборніцтве ў Катары
21 февраля 2022 13:26

Тэніс. Вікторыя Азаранка перамагла саперніцу з Казахстана на спаборніцтве ў Катары