Александра Саснович вышла в финал квалификации теннисного турнира категории 1000 в Дохе. Сегодня, 9 февраля, белоруска обыграла более рейтинговую китаянку Сю Ван, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет – 7:5, 6:2. За выход в основу престижного старта она завтра сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер. Отметим, оппонентка сейчас находится в хорошей форме. В воскресенье она взяла свой первый титул WTA в карьере, выиграв турнир категории 250 в таиландском Хуахине.