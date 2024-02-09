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Александра Саснович вышла в финал квалификации теннисного турнира категории 1000 в Дохе

09 февраля 2024 19:59
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Александра Саснович вышла в финал квалификации теннисного турнира категории 1000 в Дохе. Сегодня, 9 февраля, белоруска обыграла более рейтинговую китаянку Сю Ван, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в финал квалификации теннисного турнира категории 1000 в Дохе-1

Итоговый счет – 7:5, 6:2. За выход в основу престижного старта она завтра сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер. Отметим, оппонентка сейчас находится в хорошей форме. В воскресенье она взяла свой первый титул WTA в карьере, выиграв турнир категории 250 в таиландском Хуахине.

# Теннис

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