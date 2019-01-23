В Стамбуле прошла жеребьевка ЧЕ по волейболу среди женщин

Новости мира. 23 января в Стамбуле прошла жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по волейболу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающей стадии этого турнира выступит и сборная Беларуси. Наши волейболистки попали в группу D и будут бороться за выход в плей-офф с соперниками из Словакии, России, Германии, Испании и Швейцарии.

Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:

Конечно, группа вполне проходима, явный фаворит Россия, сильная команда у Германии. Но с остальными – вполне реально обыгрывать их, бороться. Надеюсь, соберется хорошая команда, чтобы выйти из группы уверенно. Тяжело загадывать, как говорится, мяч круглый. Очень рассчитываем, что будет не хуже, чем на предыдущем чемпионате Европы.

Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:

Группа вполне рабочая. С учетом того, что дальше выходит 4 команды, я думаю, что мы должны в этой четверке быть. Безусловно, мы будем ставить задачу занять места. И не четвертое, а гораздо выше.

Считаю Германию даже большим фаворитом, чем Россию в нашей подгруппе.