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В Стамбуле прошла жеребьевка ЧЕ по волейболу среди женщин

23 января 2019 19:10
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Новости мира. 23 января в Стамбуле прошла жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по волейболу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Стамбуле прошла жеребьевка ЧЕ по волейболу среди женщин-1

В решающей стадии этого турнира выступит и сборная Беларуси. Наши волейболистки попали в группу D и будут бороться за выход в плей-офф с соперниками из Словакии, России, Германии, Испании и Швейцарии.

В Стамбуле прошла жеребьевка ЧЕ по волейболу среди женщин-4

Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Конечно, группа вполне проходима, явный фаворит Россия, сильная команда у Германии. Но с остальными – вполне реально обыгрывать их, бороться. Надеюсь, соберется хорошая команда, чтобы выйти из группы уверенно. Тяжело загадывать, как говорится, мяч круглый. Очень рассчитываем, что будет не хуже, чем на предыдущем чемпионате Европы.

В Стамбуле прошла жеребьевка ЧЕ по волейболу среди женщин-7

Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:
Группа вполне рабочая. С учетом того, что дальше выходит 4 команды, я думаю, что мы должны в этой четверке быть. Безусловно, мы будем ставить задачу занять места. И не четвертое, а гораздо выше.
Считаю Германию даже большим фаворитом, чем Россию в нашей подгруппе.

В Стамбуле прошла жеребьевка ЧЕ по волейболу среди женщин-10

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября 2019 года.

# Волейбол # Фотофакт

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