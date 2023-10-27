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Сыновьям Андрея Стася пророчат большое спортивное будущее – вот что сказал тренер

27 октября 2023 17:42
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Алексей и Артемий Стась имеют один день рождение на двоих – они двойняшки. Планы на жизнь в одном векторе, но разные, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Сыновьям Андрея Стася пророчат большое спортивное будущее – вот что сказал тренер-1

Мы получили допуск на лед и понаблюдали за маленькими хоккейными звездами. Посмотрите, как в этой пучине энергии два брата Стася грызут хоккейную науку.

О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск» – читайте далее.

Сыновьям Андрея Стася пророчат большое спортивное будущее – вот что сказал тренер-4

Сегодня в СДЮШОР Салея ребята могут качественно тренироваться, у них есть суперлед, на котором играют профессиональные хоккеисты с именем.

Сыновьям Андрея Стася пророчат большое спортивное будущее – вот что сказал тренер-7

Алексей Низовкин, тренер СДЮШОР по хоккею имени Р. Салея:
Я пророчу, что они оба обладают и талантом, и характером настолько, чтобы играть в хоккей на самом высоком уровне.

Подробности в видео.

# Белорусские спортсмены # Юлия Силипицкая # Андрей Стась # Фотофакт

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