Сыновьям Андрея Стася пророчат большое спортивное будущее – вот что сказал тренер

Алексей и Артемий Стась имеют один день рождение на двоих – они двойняшки. Планы на жизнь в одном векторе, но разные, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Мы получили допуск на лед и понаблюдали за маленькими хоккейными звездами. Посмотрите, как в этой пучине энергии два брата Стася грызут хоккейную науку. О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск» – читайте далее.

Сегодня в СДЮШОР Салея ребята могут качественно тренироваться, у них есть суперлед, на котором играют профессиональные хоккеисты с именем.