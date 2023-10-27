Главком «Калгари» о дебюте Соловьёва В НХЛ: если оценивать всех игроков состава, он был одним из лучших
15-й белорус дебютировал в сильнейшей хоккейной лиге планеты. Илья Соловьев этой ночью, 27 октября, надел форму «Калгари» и вышел на лед в противостоянии с «Сент-Луисом» в НХЛ. По заведенной традиции на площадке он появился первым.
Белорус Илья Соловьев дебютировал в НХЛ.
Райан Хаска, главный тренер «Калгари Флеймз»:
Соловьев мне понравился. Если оценивать всех игроков из нашего состава, то он был одним из лучших. Я думаю, что он показал довольно хорошую игру для первого матча в НХЛ.
В форме «Калгари» играл и другой наш соотечественник Егор Шарангович. Его статистика такова: два броска, один хит, один перехват и пять выигранных вбрасываний. Нужно отметить, что двое белорусов на одном льду и в одной форме последний раз за океаном действовали вместе в далеком 2012-м. Для любителей статистики сообщим: «пламенные» уступили – 0:3.