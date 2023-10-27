Главком «Калгари» о дебюте Соловьёва В НХЛ: если оценивать всех игроков состава, он был одним из лучших

15-й белорус дебютировал в сильнейшей хоккейной лиге планеты. Илья Соловьев этой ночью, 27 октября, надел форму «Калгари» и вышел на лед в противостоянии с «Сент-Луисом» в НХЛ. По заведенной традиции на площадке он появился первым. Белорус Илья Соловьев дебютировал в НХЛ.

Райан Хаска, главный тренер «Калгари Флеймз»:

Соловьев мне понравился. Если оценивать всех игроков из нашего состава, то он был одним из лучших. Я думаю, что он показал довольно хорошую игру для первого матча в НХЛ.