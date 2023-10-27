Белорусы поспорят за медали на молодёжном чемпионате мира по борьбе

На молодежном чемпионате мира в Албании вновь белорусы будут сражаться за пьедестал. Виктория Радькова в весовой категории до 72 килограммов уступила в 1/4 финала американке Амит Элор, а затем в утешительном турнире победила спортсменку из Туниса Занебу Сгайнер и сегодня в поединке за бронзу будет бороться с полькой Викторией Чолуй, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревновательную борьбу на чемпионате мира вступили представители греко-римского стиля. Наш Илья Валевский в 1/8 финала в категории до 67 килограммов проиграл 0:7 представителю Египта Мустафе Аламедину. На этой же стадии в категории до 82 килограммов Илья Битев уступил Карену Хачатряну из Армении. В категории до 97 килограммов Павел Глинчук выиграл у норвежца Маркса Воррена и вышел в четвертьфинал. В 1/4 финала Глинчук победил немца Лукаса Лазогианиса и стал участником полуфинала.