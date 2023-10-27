О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск»

Андрей Стась – второй в хоккейной династии Стасей, пришел в хоккей за братом. За его спиной 11 чемпионатов мира, включая юниорский и молодежный, Олимпиада-2010. Об этом рассказали в « Специальном репортаже » на СТВ.

Сегодня Стась – капитан минского «Динамо», и у него большие планы на жизнь.

Андрей Стась, капитан хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Все детство проходило на стадионах, болея за старшего брата. Брал меня постоянно в раздевалки. Я помню, что в четыре года встал на коньки, у меня не возникало мыслей, что могу чем-то другим заниматься.

Каждая победа придает уверенности как в командных действиях, так и каждому игроку в частности. Поддержка болельщиков – не во многих городах есть что-то подобное.