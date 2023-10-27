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О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск»

27 октября 2023 17:46
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Андрей Стась – второй в хоккейной династии Стасей, пришел в хоккей за братом. За его спиной 11 чемпионатов мира, включая юниорский и молодежный, Олимпиада-2010. Об этом рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск»-1

Сегодня Стась – капитан минского «Динамо», и у него большие планы на жизнь.

Сыновьям Андрея Стася пророчат большое спортивное будущее – вот что сказал тренер (подробности).

О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск»-4

Андрей Стась, капитан хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
Все детство проходило на стадионах, болея за старшего брата. Брал меня постоянно в раздевалки. Я помню, что в четыре года встал на коньки, у меня не возникало мыслей, что могу чем-то другим заниматься.

Каждая победа придает уверенности как в командных действиях, так и каждому игроку в частности. Поддержка болельщиков – не во многих городах есть что-то подобное.

О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск»-7

Андрей Стась:
Я очень счастлив, что такое внимание хоккею уделяется в стране, такая команда существует. Если бы не было такого внимания хоккею, этого клуба могло и не быть.

Хочется как можно дольше поиграть на высоком уровне в «Динамо».

Подробности в видео.

# Хоккей Беларуси # Андрей Стась # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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