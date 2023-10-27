Мастер-класс по самбо провели в минской школе в рамках проекта «Смелый шаг»

Новости Беларуси. «Смелый шаг» – проект Президентского спортивного клуба направленный на социальную поддержку трудных детей и подростков через спорт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самбо – вид спорта, признанный МОК, который развивают более 80 стран мира.

Белорусы являются одними из законодателей мод, и неслучайно «Смелый шаг» сегодня делает акцент именно на самбо. На этот раз площадкой для мастер-класса от именитых борцов стал спортивный зал минской школы № 109, а непосредственно участники – дети из патриотического класса и трудные ребята Заводского района, которые хотят поменять свою жизнь.

Иван Белодедов, заместитель начальника Заводского РУВД г. Минска: Создание в нашем районе «Смелого шага» позволит нашим детям активно заниматься спортом. Здесь собрали детей, которые в последующем, мы планируем, продолжат нашу деятельность. Наши сотрудники должны быть сильными и подготовленными. Правоохранительная деятельность в любом случае сопровождается защитой граждан.

Александр Кокша, четырехкратный чемпион Европы по самбо:

Самбо мне дало очень отличную команду, поддержку, я добился своих желаний. Я чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта по самбо, четырехкратный чемпион Европы, победитель II Европейских игр. Пожелать хочу нашим детям сегодня не сидеть в телефонах, не сидеть у телевизора, а прийти в зал, заниматься любимым видом спорта, таким как самбо. И будете такими же чемпионами, как и мы.

«Смелый шаг» активно работает уже теперь в трех локациях нашей столицы в перспективе открытие спортивных секции в каждом районе Минска.