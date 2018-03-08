«Девочкой надо оставаться. Неважно, чем занимаешься – красиво надо выглядеть всегда». Олимпийская чемпионка Анна Гуськова

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Сколько у Вас есть времени для того, чтобы вести такую обычную девчачью жизнь?
Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:
На самом деле, я успеваю и то, и то сделать.
Но, когда начинается сезон, сильно проводить время по-девчачьи не особо получается.
Потому что, всё-таки, тренировки целенаправленные, на какие-то ответственные старты. Поэтому сильно, если Вы имеете в виду, погулять, то такого…
Егор Хрусталёв:
Ну, как погулять? Что там девчонки… Маникюр, причёску… На танцы, может быть, ходите.
Анна Гуськова:
На танцы – нет. Но, конечно, все вот эти женские штучки успеваю. Потому что, каким бы ты спортом ни занимался… А мне кажется, лыжная акробатика – она больше не женский вид спорта, а мужской, потому что такой экстремальный. Но девочкой-то надо оставаться в любом виде, правильно? Неважно, чем ты занимаешься – красиво надо выглядеть всегда. Поэтому – время есть.
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Фото: vk.com/annyfoxyroxy