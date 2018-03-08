За что снимают баллы во фристайле и как подружиться с ветром. Рассказывает Анна Гуськова

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Объясните мне то, что произошло с Антоном Кушниром, говорит о том, что это – уникальный субъективный вид спорта. За что можно снизить балл или поднять балл? Вот за вытянутые ноги, за правильное приземление, неправильное. Потому что, как Вы приземлялись и как Антон приземлялся – как солдатики. Просто никаких претензий. За что можно снижать баллы, объясните?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:

На самом деле, настолько, Вы правильно сказали, субъективный вид спорта.

У нас оценивается в три этапа прыжок.

У нас 5 баллов – это фигура, 3 балла – это приземление, и 2 балла – это отход. То есть, снимать могут совершенно… Вот, как увидели, так и сняли. То есть, у нас есть определённые критерии, да. Что на приземлении, например, если ты прыгнул идеально, приземлился в ноги, то тебе приземление будет 3 балла ровно… И поэтому они там уменьшаются. Больше не может быть.

Егор Хрусталёв:

Насколько ветер важен при прыжке?

Анна Гуськова:

Это – одна из первых проблем в лыжной акробатике. Потому что ветер – это самая главная, наверное, проблема. Иногда бывает такой ветер, когда под него можно подстроиться. Иногда он бывает то в спину, то в лицо, в сторону.

И под него невозможно подстроиться.

Бывает такое, что у нас вот наверху стоит стартёр – тренер. Внизу, где транзит мы начинаем ехать, у нас стоит тоже человек с ветродуем, который смотрит ветер. То есть, всё для того, чтобы прыгнуть хорошо, у нас есть. Но бывает такое, что, вроде, и ветер нормальный, и по скорости у тебя хорошо, но ты едешь – и ветер меняется. И сложно справиться. Это – одна из главных, наверное, проблем нашей лыжной акробатики. Очень тяжело. Мы справляемся, потому что всё для этого есть, все возможности.

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