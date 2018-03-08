Зачем у Анны Гуськовой в колене стоит титановый шуруп?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Правда, что у Вас в колене титановый шуруп?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:

Да, это, действительно, так. Но они ставятся в связи с тем, что спортсмен начинает тренироваться гораздо раньше, чем положено.

Потому что, всё-таки, большой спорт требует усилий.

Егор Хрусталёв:

А в каком из Ваших очаровательных коленей?

Анна Гуськова:

В правом колене стоят титановые шурупы. Но они для того, чтобы, когда ты начинаешь тренироваться раньше, чтобы связка, не дай Бог, не порвалась. Поэтому надо ставить титановые шурупы, чтобы они держали связку. В дальнейшем, есть такие, которые саморассасывающиеся, есть такие вот титановые.

Их, в скором времени, можно убирать.

Но пока они мне не мешают, поэтому я не буду ничего делать.

Егор Хрусталёв:

А вот, Вы принимаете душ, в ванной Вы смотрите: «Ой, мой шурупчик – как мило».

Анна Гуськова:

Я их не чувствую. Я даже, если честно сказать, не знаю, в каком именно месте они стоят даже. Я знаю, что они есть, но где именно, я не знаю.

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