«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?
Новости Беларуси. Результаты белорусов в синхронном плавании всегда были довольно скромны. Но два года назад появились первые успехи – победа на чемпионате Европы, призовые места на мировых стартах. Об этом рассказали в программе «СТВ-Спорт». В международном сообществе о наших синхронистках заговорили, как о реальных конкурентах.
Перспективы оценила Юлия Силипицкая.
Мало кто знает, чтобы претендовать на медали на топовых турнирах в синхронном плавании, надо буквально жить в бассейне. Наша национальная команда и ее тренер, по совместительству главный коуч и председатель федерации, в прямом смысле прописались на базе БГУФКа.
С 7 утра вода, потом суша, потом опять вода, и так до вечера, девчата проводят в бассейне около 10 часов. В обозримом будущем на кону олимпийская лицензия для дуэта и четвертое место на чемпионате Европы в группе. Прошедший Кубок Беларуси показал, что наши водные грации готовы конкурировать.
Елена Светличная, главный тренер сборной Беларуси по синхронному плаванию:
Старт показал, что девочки готовы работать, некоторые нюансы, по которым нужно подработать. В принципе, прогнозы хорошие, будем добиваться результатов.
В групповых упражнениях белоруски осваивают новую программу. Для этого был вызван российский специалист Нино Нодия, представитель московской школы имени Марии Киселевой.
Дуэт в составе белоруски Василины Хондошко и россиянки Дарьи Кулагиной, которая уже получила белорусское гражданство, готовится к лицензионному турниру в Токио. С этой программой дуэт победил и на чемпионате Беларуси, и на Кубке.
Дарья Кулагина, чемпионка Беларуси по синхронному плаванию:
В нашей программе мне нравится все, мы ее готовили специально для серьезных соревнований, чтобы конкурировать, чтобы подняться на новый уровень.
Василина Хондошко, чемпионка Беларуси по синхронному плаванию:
У нас с Дашей все одинаково. Мы слышим музыку одинаково, чувствуем одинаково, и мы чувствуем образ одинаково.
Белорусская национальная команда совсем молодая, юниоры выступают и на взрослых турнирах. И отрадно, что сегодня они создают конкуренцию командам России, Украины и Японии.