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«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?

22 декабря 2020 21:15
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Новости Беларуси. Результаты белорусов в синхронном плавании всегда были довольно скромны. Но два года назад появились первые успехи – победа на чемпионате Европы, призовые места на мировых стартах. Об этом рассказали в программе «СТВ-Спорт». В международном сообществе о наших синхронистках заговорили, как о реальных конкурентах.

Перспективы оценила Юлия Силипицкая.

«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?-1

Мало кто знает, чтобы претендовать на медали на топовых турнирах в синхронном плавании, надо буквально жить в бассейне. Наша национальная команда и ее тренер, по совместительству главный коуч и председатель федерации, в прямом смысле прописались на базе БГУФКа.

«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?-4

С 7 утра вода, потом суша, потом опять вода, и так до вечера, девчата проводят в бассейне около 10 часов. В обозримом будущем на кону олимпийская лицензия для дуэта и четвертое место на чемпионате Европы в группе. Прошедший Кубок Беларуси показал, что наши водные грации готовы конкурировать.

«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?-7

Елена Светличная, главный тренер сборной Беларуси по синхронному плаванию:
Старт показал, что девочки готовы работать, некоторые нюансы, по которым нужно подработать. В принципе, прогнозы хорошие, будем добиваться результатов.

В групповых упражнениях белоруски осваивают новую программу. Для этого был вызван российский специалист Нино Нодия, представитель московской школы имени Марии Киселевой.

«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?-10

Дуэт в составе белоруски Василины Хондошко и россиянки Дарьи Кулагиной, которая уже получила белорусское гражданство, готовится к лицензионному турниру в Токио. С этой программой дуэт победил и на чемпионате Беларуси, и на Кубке.

«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?-13

Дарья Кулагина, чемпионка Беларуси по синхронному плаванию:
В нашей программе мне нравится все, мы ее готовили специально для серьезных соревнований, чтобы конкурировать, чтобы подняться на новый уровень.

«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?-16

Василина Хондошко, чемпионка Беларуси по синхронному плаванию:
У нас с Дашей все одинаково. Мы слышим музыку одинаково, чувствуем одинаково, и мы чувствуем образ одинаково.

Белорусская национальная команда совсем молодая, юниоры выступают и на взрослых турнирах. И отрадно, что сегодня они создают конкуренцию командам России, Украины и Японии.

# Синхронное плавание # Василина Хондошко # Елена Светличная # Юлия Силипицкая # Дарья Кулагина # Нино Нодия # Мария Киселева # Фотофакт

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