«Старт показал, что девочки готовы работать». Как тренируются и готовятся к соревнованиям белорусские синхронистки?

Новости Беларуси. Результаты белорусов в синхронном плавании всегда были довольно скромны. Но два года назад появились первые успехи – победа на чемпионате Европы, призовые места на мировых стартах. Об этом рассказали в программе «СТВ-Спорт». В международном сообществе о наших синхронистках заговорили, как о реальных конкурентах. Перспективы оценила Юлия Силипицкая.

Мало кто знает, чтобы претендовать на медали на топовых турнирах в синхронном плавании, надо буквально жить в бассейне. Наша национальная команда и ее тренер, по совместительству главный коуч и председатель федерации, в прямом смысле прописались на базе БГУФКа.

С 7 утра вода, потом суша, потом опять вода, и так до вечера, девчата проводят в бассейне около 10 часов. В обозримом будущем на кону олимпийская лицензия для дуэта и четвертое место на чемпионате Европы в группе. Прошедший Кубок Беларуси показал, что наши водные грации готовы конкурировать.

Елена Светличная, главный тренер сборной Беларуси по синхронному плаванию:

Старт показал, что девочки готовы работать, некоторые нюансы, по которым нужно подработать. В принципе, прогнозы хорошие, будем добиваться результатов. В групповых упражнениях белоруски осваивают новую программу. Для этого был вызван российский специалист Нино Нодия, представитель московской школы имени Марии Киселевой.

Дуэт в составе белоруски Василины Хондошко и россиянки Дарьи Кулагиной, которая уже получила белорусское гражданство, готовится к лицензионному турниру в Токио. С этой программой дуэт победил и на чемпионате Беларуси, и на Кубке.

Дарья Кулагина, чемпионка Беларуси по синхронному плаванию:

В нашей программе мне нравится все, мы ее готовили специально для серьезных соревнований, чтобы конкурировать, чтобы подняться на новый уровень.