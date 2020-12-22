Тренер ХК «Минские зубры»: мы идём на первом месте, на нас соперник настраивается вдвойне

Новости Беларуси. Пока старшие товарищи «Динамо-Молодечно» в рамках Экстралиги «А» принимали «Могилев», их молодое поколение в лице «Минских зубров» сражалось с «Могилевом-2» в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Пока старшие товарищи «Динамо-Молодечно» в рамках Экстралиги «А» принимали «Могилев», их молодое поколение в лице «Минских зубров» сражалось с «Могилевом-2» в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Днем ранее минчане уверенно обыграли «львят» – 5:0, поэтому результат второго поединка казался предсказуемым. Однако «Могилев-2» решил внести интригу. Именно гости первыми открыли счет и до третьего периода «зубрята» были в роли догоняющих – 1:2.
Естественно такой исход не устраивал лидеров турнирной таблицы, и уже в решающей 20-минутке минчане начали заколачивать шайбы. Колбасин счет сравнял, Титовец сделал цифры на табло – 3:2, а Климович закрепил преимущество – 4:2.
Денис Гроть, тренер ХК «Минские зубры»:
Мы идем на первом месте, в лидирующих позициях, на нас соперник настраивается вдвойне. И от этого нам интереснее играть и где-то проверить наших ребят. С хорошими командами хорошие игры чтобы были, упорные. Интересная игра. У них и возраст такой импульсивный, где-то заряжены, перезаряжены, где-то пытаемся их успокоить. Мы их готовим ко взрослому хоккею – то, что от них будут ожидать тренеры в дальнейшем.
Параллельно этому матчу еще один лидер высшей лиги «Юниор» играл с «Брестом-2». Столичная команда победила «южан» – 4:1.