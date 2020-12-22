Тренер ХК «Минские зубры»: мы идём на первом месте, на нас соперник настраивается вдвойне

Новости Беларуси. Пока старшие товарищи «Динамо-Молодечно» в рамках Экстралиги «А» принимали «Могилев», их молодое поколение в лице «Минских зубров» сражалось с «Могилевом-2» в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Днем ранее минчане уверенно обыграли «львят» – 5:0, поэтому результат второго поединка казался предсказуемым. Однако «Могилев-2» решил внести интригу. Именно гости первыми открыли счет и до третьего периода «зубрята» были в роли догоняющих – 1:2.

Естественно такой исход не устраивал лидеров турнирной таблицы, и уже в решающей 20-минутке минчане начали заколачивать шайбы. Колбасин счет сравнял, Титовец сделал цифры на табло – 3:2, а Климович закрепил преимущество – 4:2.