Новости по тегу #Синхронное плавание

Тройку призеров составили дуэты из Испании, Китая и России.
В квалификации за свое выступление землячки получили от судей 273,666 балла тысячных, заняли 4-е место и завтра поведут борьбу за награды планетарного форума.
Пользуясь межсезоньем, пригласили синхронистку в студию «Спорттаймера».
Василина Хондошко переписала историю отечественного синхронного плавания.
Аплодисменты и слова признания звучали в адрес спортсменки.
В технической программе сольного синхронного плавания белоруска набрала 263 целые и 3817 десятитысячных балла, тем самым завоевав серебро.
Белоруска за свое выступление получила лучшие оценки среди 14 участниц и заняла первое место в квалификации.
4 июля белорусский дуэт выступил с произвольной программой. Наши девушки получили от судей третью сумму баллов и завоевали бронзовую медаль континентального первенства.
30 июня лидер нашей команды поспорит за награды в технической программе.
Наши девушки замкнули шестерку лучших среди 18 пар-участниц. Победу праздновали спортсменки из России. 3 мая лидер национальной команды Беларуси Василина Хондошко выступит в произвольной программе соло.
Первенство Беларуси по синхронному плаванию стартовало в Минске.
Всего на турнире будет разыграно 11 комплектов наград.
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