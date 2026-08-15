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Новости по тегу #Синхронное плавание

В произвольной программе – синхронистки Добровольская и Мирончик замкнули топ-6 в дуэте на ЧМ (U-20)
15 августа 2026 18:41

В произвольной программе – синхронистки Добровольская и Мирончик замкнули топ-6 в дуэте на ЧМ (U-20)

Чемпионат мира (U-19): синхронистки Добровольская и Мирончик вышли в финал произвольной программы
14 августа 2026 20:04

Чемпионат мира (U-19): синхронистки Добровольская и Мирончик вышли в финал произвольной программы

«Это было не спонтанно». Василина Хондошко рассказала о золоте ЧЕ и планах на Олимпиаду
09 августа 2026 17:32

«Это было не спонтанно». Василина Хондошко рассказала о золоте ЧЕ и планах на Олимпиаду

Хондошко: мы получаем такую поддержку, которую не получает никто
07 августа 2026 20:20

Хондошко: мы получаем такую поддержку, которую не получает никто

Чемпионку Европы по синхронному плаванию Василину Хондошко чествовали на Родине
07 августа 2026 18:22

Чемпионку Европы по синхронному плаванию Василину Хондошко чествовали на Родине

Василина Хондошко выиграла серебро чемпионата Европы по водным видам спорта
04 августа 2026 12:07

Василина Хондошко выиграла серебро чемпионата Европы по водным видам спорта

Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате Европы
01 августа 2026 19:21

Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате Европы

Синхронистки Добровольская и Мирончик стали двукратными призерами чемпионата Европы (U-20)
04 июля 2026 19:01

Синхронистки Добровольская и Мирончик стали двукратными призерами чемпионата Европы (U-20)

Василина Хондошко вошла в топ-5 этапа Кубка мира по синхронному плаванию в Испании
29 мая 2026 20:23

Василина Хондошко вошла в топ-5 этапа Кубка мира по синхронному плаванию в Испании

Добровольская и Мирончик вошли в топ-6 на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
02 мая 2026 11:27

Добровольская и Мирончик вошли в топ-6 на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Более 150 участниц претендуют на награды первенства Беларуси по синхронному плаванию
02 апреля 2026 19:46

Более 150 участниц претендуют на награды первенства Беларуси по синхронному плаванию

Первенство Беларуси по синхронному плаванию стартовало в Минске
02 апреля 2026 18:09

Первенство Беларуси по синхронному плаванию стартовало в Минске