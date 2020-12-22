Сыграны очередные матчи в хоккейной экстралиге А. Какие команды отличились?

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны очередные матчи. Центральный поединок дня, а возможно и всего месяца, игрался в Гомеле, где местный клуб принимал «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне команды играли между собой уже трижды, причем две последние встречи остались за минчанами. Но перед этой игрой «красно-синие» выглядели весьма неуверенно, проиграв четыре из пяти последних матчей. А вот «рыси» наоборот начали зиму с четырех побед подряд, что позволило им сравняться по очкам с «Юностью» на лидирующей позиции в таблице.

Однако на важный поединок чемпионы смогли собраться и в очной встрече с «Гомелем» оказались сильнее, выйдя тем самым на чистое первое место в экстралиге.