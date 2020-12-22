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Сыграны очередные матчи в хоккейной экстралиге А. Какие команды отличились?

22 декабря 2020 21:09
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сыграны очередные матчи. Центральный поединок дня, а возможно и всего месяца, игрался в Гомеле, где местный клуб принимал «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сыграны очередные матчи в хоккейной экстралиге А. Какие команды отличились?-1

В этом сезоне команды играли между собой уже трижды, причем две последние встречи остались за минчанами. Но перед этой игрой «красно-синие» выглядели весьма неуверенно, проиграв четыре из пяти последних матчей. А вот «рыси» наоборот начали зиму с четырех побед подряд, что позволило им сравняться по очкам с «Юностью» на лидирующей позиции в таблице.

Однако на важный поединок чемпионы смогли собраться и в очной встрече с «Гомелем» оказались сильнее, выйдя тем самым на чистое первое место в экстралиге.

Сыграны очередные матчи в хоккейной экстралиге А. Какие команды отличились?-4

Победы в своих матчах также отпраздновали «Динамо-Молодечно», «Неман» и «Шахтер».

Следующие встречи в экстралиге «А» пройдут в четверг, 24 декабря.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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