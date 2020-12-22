Футбол. Состав «Слуцка» покидают 9 игроков

Новости Беларуси. Несмотря на сохранение прописки в высшей лиге, состав спортивного футбольного клуба «Слуцк» покидает значительная часть игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракты были расторгнуты с девятью футболистами. Это защитники Сулейман Коанда, Роман Кривулькин, Артем Поникаров и Кирилл Алоян, хавбеки Юрий Козлов, Дмитрий Сасин и Сергей Русак, а также форварды Артем Сердюк и Абдул Сирима.