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Футбол. Состав «Слуцка» покидают 9 игроков

22 декабря 2020 20:54
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Новости Беларуси. Несмотря на сохранение прописки в высшей лиге, состав спортивного футбольного клуба «Слуцк» покидает значительная часть игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Состав «Слуцка» покидают 9 игроков-1

Контракты были расторгнуты с девятью футболистами. Это защитники Сулейман Коанда, Роман Кривулькин, Артем Поникаров и Кирилл Алоян, хавбеки Юрий Козлов, Дмитрий Сасин и Сергей Русак, а также форварды Артем Сердюк и Абдул Сирима.

Впрочем, с некоторыми игроками сотрудничество может быть продолжено, но уже на новых условиях.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Сасин # Сергей Русак # Фотофакт

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