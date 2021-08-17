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Стало известно, с кем сыграет Соболенко в 1/16 финала в Цинциннати. Ранее теннисистки не пересекались

17 августа 2021 17:56
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Новости Беларуси. Арина Соболенко узнала соперницу по 1/16 финала состязаний в Цинциннати. Ею стала испанка Паула Бадоса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стало известно, с кем сыграет Соболенко в 1/16 финала в Цинциннати. Ранее теннисистки не пересекались-1

В тяжелейшем противостоянии она нанесла поражение хорватке Петре Мартич. Итоговый счет – 4:6, 6:4, 7:6. Также следует отметить, что по ходу поединка Бадоса умудрилась отыграть пять матчболов. Будем надеяться, что стартовый матч забрал у нее много сил и белоруске будет проще. Кстати, турнирные пути девушек ранее не пересекались. В мировом рейтинге Соболенко идет на третьей позиции, а ее оппонентка располагается на 31 месте.

Стало известно, с кем сыграет Соболенко в 1/16 финала в Цинциннати. Ранее теннисистки не пересекались-4

Недолгим получился путь у Александры Саснович по сетке одиночного разряда теннисного турнира категории  WTA-1000 в Цинциннати. Белоруска зачехлила ракетку после первого же матча основной сетки.

Стало известно, с кем сыграет Соболенко в 1/16 финала в Цинциннати. Ранее теннисистки не пересекались-7

Дальше нашу спортсменку не пустила американка Хизер Уотсон. О неуступчивом характере встречи лучше всего свидетельствует счет – 2:6, 6:3, 1:6. Теперь Саснович может сосредоточиться на парных состязаниях, тем более что там есть определенный прогресс. Она и россиянка Анна Блинкова уверенно прошли американский тандем Картер/Сантамария – 7:5, 6:4. За выход в четвертьфинал турнира белоруска и россиянка будут сражаться с Се Шувэй/Мертенс.

# Теннис # Арина Соболенко # Паула Бадоса # Петра Мартич # Александра Саснович # Хизер Уотсон # Анна Блинкова # Хейли Картер # Сабрина Сантамария # Се Шувэй # Элизе Мертенс # Фотофакт

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