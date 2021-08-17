Стало известно, с кем сыграет Соболенко в 1/16 финала в Цинциннати. Ранее теннисистки не пересекались

Новости Беларуси. Арина Соболенко узнала соперницу по 1/16 финала состязаний в Цинциннати. Ею стала испанка Паула Бадоса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В тяжелейшем противостоянии она нанесла поражение хорватке Петре Мартич. Итоговый счет – 4:6, 6:4, 7:6. Также следует отметить, что по ходу поединка Бадоса умудрилась отыграть пять матчболов. Будем надеяться, что стартовый матч забрал у нее много сил и белоруске будет проще. Кстати, турнирные пути девушек ранее не пересекались. В мировом рейтинге Соболенко идет на третьей позиции, а ее оппонентка располагается на 31 месте.

Недолгим получился путь у Александры Саснович по сетке одиночного разряда теннисного турнира категории WTA-1000 в Цинциннати. Белоруска зачехлила ракетку после первого же матча основной сетки.