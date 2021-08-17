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Есть и сервис-центр для помощи спортсменам. В Японии обустроили паралимпийскую деревню

17 августа 2021 11:43
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Новости Японии. Деревня, расположенная на берегу Токийского залива, меньше чем за неделю была преобразована из олимпийской в паралимпийскую, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ее территории, в частности, появился сервис-центр для оказания помощи с ремонтом протезов, инвалидных кресел и другого используемого паралимпийцами снаряжения.

Есть и сервис-центр для помощи спортсменам. В Японии обустроили паралимпийскую деревню-1

Из-за ограничений в связи с пандемией торжественную церемонию открытия решили не проводить, так же было и с олимпийской деревней в столице Японии. Первая белорусская делегация туда уже заселилась. Все правила, связанные с защитой от распространения коронавируса, сохранились, как это было во время Олимпиады.

Напомним, Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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