Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к олимпийской квалификации: «Атмосфера в команде рабочая»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею собралась в Минске на учебно-тренировочный сбор. Команда начала подготовку к олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Словакии в конце августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всю ближайшую неделю парни будут работать на «Олимпик Арене». Кроме традиционных тренировок, подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют два спарринга. Правда, соперник будет один и тот же – «Барыс» из Казахстана. Дуэли намечены на 19 и 21 августа. Старт в 15:00.

К тренировкам в составе национальной команды приступили 28 хоккеистов: три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих. Нашими оппонентами по олимпийской квалификации будут сборные Словакии, Польши и Австрии.

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