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Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к олимпийской квалификации: «Атмосфера в команде рабочая»

16 августа 2021 20:06
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею собралась в Минске на учебно-тренировочный сбор. Команда начала подготовку к олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Словакии в конце августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к олимпийской квалификации: «Атмосфера в команде рабочая»-1

Всю ближайшую неделю парни будут работать на «Олимпик Арене». Кроме традиционных тренировок, подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют два спарринга. Правда, соперник будет один и тот же – «Барыс» из Казахстана. Дуэли намечены на 19 и 21 августа. Старт в 15:00.

К тренировкам в составе национальной команды приступили 28 хоккеистов: три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих. Нашими оппонентами по олимпийской квалификации будут сборные Словакии, Польши и Австрии.

«Только положительные эмоции». Андрей Стась о том, как проходит подготовка к квалификации Олимпиады

Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к олимпийской квалификации: «Атмосфера в команде рабочая»-4

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Атмосфера в команде рабочая. Все ребята счастливы, но в то же время взволнованы, как и я. Мы поговорили с командой о том, какая это честь – быть выбранным своей страной для ее представления на олимпийском турнире. И к этому мы должны очень хорошо подготовиться в течение ближайших недель. Тренировка мне понравилась, каждый из команды пытался показать себя, впечатлить тренерский штаб. Для первого занятия мы здорово поработали.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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