Теннис. Александра Саснович не прошла в 1/16 финала турнира WTA, но сможет реабилитироваться в парном разряде

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Александра Саснович не вышла в 1/16 финала турнира WTA 1 000 в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартовом поединке Саснович уступила британке Уотсон – 2:6, 6:3, 1:6. Игра длилась два часа. Белоруска во втором сете получила возможность выиграть соперницу, но, увы, этим не воспользовалась.

Однако у Саснович есть еще шанс побороться за призы турнира в парном разряде: в первом матче в дуэте с россиянкой Анной Блинковой они обыграли американский дуэт Хейли Картер/Сабрина Сантамария – 7:5, 6:4 и вышли в 1/8 финала. Игра пройдет 18 августа.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко сыграет в 1/32-й одиночного разряда с россиянкой Людмилой Самсоновой, матч пройдет в ночь на 18 августа. Третья ракетка мира Арина Соболенко стартует с 1/16 финала – там ее соперницей будет испанка.