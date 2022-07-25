Спортсмены из 13 стран мира. В Казани состоялся последний плавательный день «Игр Дружбы»

В турнире принимают участие более тысячи спортсменов из 13 стран мира. 25 июля на «Играх Дружбы» – заключительный плавательный день. Наши спортсмены соревновались в нескольких финалах. Илья Шиманович на стометровке брассом не оставил конкурентам шансов и праздновал победу с результатом 58,97 секунды. Две Анастасии – Кулешова и Шкурдай – соперничали на дистанции 50 метров баттерфляем. Кулешова завоевала бронзу с результатом 26,13, Шкурдай заняла пятое место. Ее секунды – 26, 76. В мужской эстафете 4 по 100 комплексным плаванием белорусские парни финишировали с четвертым временем. Константин Курочкин на дистанции 400 метров комплексом стал восьмым. Всего на «Играх Дружбы» белорусы завоевали 11 медалей и установили несколько национальных рекордов.