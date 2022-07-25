«Представляли могущественную страну, правда, уже немножко развалившуюся». В НОК отметили Олимпиаду 1992-го

Новости Беларуси. 9 345 спортсменов, 169 команд, 257 комплектов медалей и три десятка лет спустя. 25 июля в Национальном олимпийском комитете Беларуси состоялась встреча, посвященная 30-летию Игр в Барселоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победители и призеры того главного старта четырехлетия в дружеской обстановке вспоминали, как проходила подготовка, сами Игры и, конечно, те эмоции, когда поднимаешься на пьедестал и держишь в руках такую желанную олимпийскую награду.

Дмитрий Довгаленок, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Эта Олимпиада была родиной Хуана Антонио Самаранчо. Конечно же, испанцы и сам Хуан Антонио попытались очень сильно сделать Олимпиаду гостеприимной. Была прекрасная деревня. Такой деревни, наверное, мы больше уже не видели на Олимпийских играх. Очень приятно, что Национальный олимпийский комитет не забывает об этом, что есть такие праздники. Стать олимпийским чемпионом – это один праздник, а вот уже по истечению такого времени, когда есть юбилейные даты, если родина еще помнит, то это прекрасно.

Константин Лукашик, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе:

С одной стороны, представляли могущественную страну, правда, уже немножко развалившуюся, СССР, СНГ. Ответственность была, конечно, сумасшедшая. С другой стороны, мы уже представляли свою маленькую страну, Беларусь. И вдвойне приятно, что смогли начать хорошо, задать темп свои выступлением. На 25-х Олимпийских играх в Барселоне, а состоялись они в 1992 году, белорусские спортсмены выступали в составе объединенной команды. Результат получился по-настоящему образцовым – 13 золотых медалей, 4 серебряные и 5 бронзовых.

Александр Масейков, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Недобросовестные люди пытаются смешать спорт и политику и играть не по правилам. Мы через это проходили и раньше и, я думаю, сейчас это пройдем. У нас очень сильные традиции, очень сильные спортсмены, тренерский потенциал. В нашей стране уделяется огромное внимание развитию спорта, очень много спортивных арен.