Лала Крамаренко на «Хрустальной розе»: было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало

От турнира остались в восторге и гости Минска, которым не хватает соревновательной практики и поддержки зрителей.

Лала Крамаренко, участница турнира (Россия):

Было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало, нам этого не хватает. И волнение присутствовало (но это должно быть), и эйфория, что мы снова получаем такие эмоции от зрителей, дарим им в ответ их.