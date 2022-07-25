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Лала Крамаренко на «Хрустальной розе»: было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало

25 июля 2022 18:40
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Новости Беларуси. В столичном Дворце художественной гимнастики завершился международный турнир «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

От турнира остались в восторге и гости Минска, которым не хватает соревновательной практики и поддержки зрителей.

Лала Крамаренко на «Хрустальной розе»: было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало-1

Лала Крамаренко, участница турнира (Россия):
Было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало, нам этого не хватает. И волнение присутствовало (но это должно быть), и эйфория, что мы снова получаем такие эмоции от зрителей, дарим им в ответ их.

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# Художественная гимнастика # Лала Крамаренко # Фотофакт

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