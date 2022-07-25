Лала Крамаренко на «Хрустальной розе»: было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало

Новости Беларуси. В столичном Дворце художественной гимнастики завершился международный турнир «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
От турнира остались в восторге и гости Минска, которым не хватает соревновательной практики и поддержки зрителей.
Лала Крамаренко, участница турнира (Россия):
Было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало, нам этого не хватает. И волнение присутствовало (но это должно быть), и эйфория, что мы снова получаем такие эмоции от зрителей, дарим им в ответ их.
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