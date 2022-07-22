Во Дворце гимнастики стартовал международный турнир «Хрустальная роза»
В столичном Дворце гимнастики стартовал международный турнир «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минск приехали грации из семи стран мира. Кроме белорусок и россиянок, также есть гимнастки из Армении, Кыргызстана, Малайзии, Азербайджана, Венгрии и Австралии.
В центре внимания всемирно известные сестры Аверины, а также восходящая звезда Лала Крамаренко. С ними их знаменитая наставница Ирина Винер-Усманова. Конкуренцию титулованным россиянкам составили лидеры нашей национальной сборной Алина Горносько и Анастасия Салос.
Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики:
Мне действительно приятно выступать в такой прекрасной дружественной стране, как Беларусь. Мы всегда здесь выступали очень здорово. И сегодня выступили хорошо. Я сегодня сказала: девочки, у вас чемпионат мира вместе с чемпионатом Европы в одном ключе. Потому что это две самые сильные команды. Две самые сильные группы, которые сейчас не участвуют, к сожалению. Но они между собой соревнуются и очень серьезно.
Соревнуются гимнастки в трех возрастных категориях. В первый день спортсменки выступили в рамках личного и командного многоборья с мячом и обручем. По результатам 22 июля лидерство захватила наша Алина Горносько. Второе место удерживает Лала Крамаренко. Преимущество белоруски – почти полтора балла. Замыкает топ-3 Арина Аверина. 23 июля в командном и личном многоборье грации выступят с булавами и лентой. А также пройдет награждение триумфаторов и призеров. Турнир продлится до 24 июля.