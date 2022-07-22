Во Дворце гимнастики стартовал международный турнир «Хрустальная роза»

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики:

Мне действительно приятно выступать в такой прекрасной дружественной стране, как Беларусь. Мы всегда здесь выступали очень здорово. И сегодня выступили хорошо. Я сегодня сказала: девочки, у вас чемпионат мира вместе с чемпионатом Европы в одном ключе. Потому что это две самые сильные команды. Две самые сильные группы, которые сейчас не участвуют, к сожалению. Но они между собой соревнуются и очень серьезно.