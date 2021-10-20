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Спортом может заниматься каждый. Президентский спортивный клуб и «Спешиал Олимпикс» помогут особенным детям

20 октября 2021 20:47
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Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб 20 октября подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусским комитетом «Спешиал Олимпикс», который помогает социализироваться и интегрироваться в общество людям с психофизическими особенностями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Спортом может заниматься каждый. Президентский спортивный клуб и «Спешиал Олимпикс» помогут особенным детям -1

Главная цель – доказать, что спортом действительно может заниматься каждый. Организации давно тесно связаны, теперь это закреплено и документально.  

Спортом может заниматься каждый. Президентский спортивный клуб и «Спешиал Олимпикс» помогут особенным детям -4

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:
Основная цель – это подписание меморандума. Конечно же, это проведение мероприятий «Спешиал Олимпикс», которые поддерживает Президентский спортивный клуб. И эти мероприятия позволят нам реализовать главные цели специального олимпийского движения. Это социальная реабилитация детей с особенностями развития, это привитие им навыков здорового образа жизни, это формирование спортивных навыков.  

Спортом может заниматься каждый. Президентский спортивный клуб и «Спешиал Олимпикс» помогут особенным детям -7

В планах – проведение различных спортивных мероприятий для людей с ментальными нарушениями. В ближайшее время будут организованы соревнования по атлетике и футболу. А также в приоритете – деятельность по повышению осведомленности общественности о работе движения.  

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Лариса Таболина # Дмитрий Лукашенко # Фотофакт

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