Спортом может заниматься каждый. Президентский спортивный клуб и «Спешиал Олимпикс» помогут особенным детям

Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб 20 октября подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусским комитетом «Спешиал Олимпикс», который помогает социализироваться и интегрироваться в общество людям с психофизическими особенностями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главная цель – доказать, что спортом действительно может заниматься каждый. Организации давно тесно связаны, теперь это закреплено и документально.

Лариса Таболина, исполнительный директор общественного объединения «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:

Основная цель – это подписание меморандума. Конечно же, это проведение мероприятий «Спешиал Олимпикс», которые поддерживает Президентский спортивный клуб. И эти мероприятия позволят нам реализовать главные цели специального олимпийского движения. Это социальная реабилитация детей с особенностями развития, это привитие им навыков здорового образа жизни, это формирование спортивных навыков.