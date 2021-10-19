Женская сборная Беларуси U-15 вышла в плей-офф мирового конкурса баскетбольного мастерства

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси, составленная из игроков до 15 лет, вышла в 1/8 финала мирового конкурса баскетбольного мастерства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последнем забеге группового этапа наши спортсменки лишь самую малость уступили австралийкам. Впрочем, поражение фатальным не стало, ведь девушки досрочно получили право двигаться дальше по турнирной лестнице. А вот дебютный визави по плей-офф пока не определен.