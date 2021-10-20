Соболенко вернулась на корт после коронавируса и выиграла у Томлянович на турнире в Москве

Новости Беларуси. После продолжительной паузы и перенесенной коронавирусной инфекции вторая ракетка мира Арина Соболенко вернулась на корт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором круге турнира «Кубок Кремля» она в упорном матче одолела Айлу Томлянович из Австралии – 7:6, 2:6, 6:1. В рейтинге WTA Соболенко имела явное преимущество, опережая свою оппонентку на 41 позицию. Но этот факт никак на игре не сказался.

Противостояние получилось тяжелым. Арина допустила 30 невынужденных и 5 двойных ошибок. При этом сделала 10 эйсов против двух у соперницы. Дальше наша теннисистка сразится с россиянкой Екатериной Александровой.