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Соболенко вернулась на корт после коронавируса и выиграла у Томлянович на турнире в Москве

20 октября 2021 20:40
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Новости Беларуси. После продолжительной паузы и перенесенной коронавирусной инфекции вторая ракетка мира Арина Соболенко вернулась на корт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Соболенко вернулась на корт после коронавируса и выиграла у Томлянович на турнире в Москве-1

Во втором круге турнира «Кубок Кремля» она в упорном матче одолела Айлу Томлянович из Австралии – 7:6, 2:6, 6:1. В рейтинге WTA Соболенко имела явное преимущество, опережая свою оппонентку на 41 позицию. Но этот факт никак на игре не сказался.  

Соболенко вернулась на корт после коронавируса и выиграла у Томлянович на турнире в Москве-4

Противостояние получилось тяжелым. Арина допустила 30 невынужденных и 5 двойных ошибок. При этом сделала 10 эйсов против двух у соперницы. Дальше наша теннисистка сразится с россиянкой Екатериной Александровой.  

Соболенко вернулась на корт после коронавируса и выиграла у Томлянович на турнире в Москве-7

Московский турнир для белоруски является одним из этапов подготовки к итоговому турниру, который стартует 10 ноября в Гвадалахаре. На данный момент из восьми участниц определились четыре. Помимо Соболенко, за главный трофей уже точно поборятся Эшли Барти, Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова.  

# Теннис # Эшли Барти # Каролина Плишкова # Барбора Крейчикова # Айла Томлянович # Арина Соболенко # Екатерина Александрова # Фотофакт

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