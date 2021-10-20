Рождественский турнир по хоккею отменили второй год подряд

Новости Беларуси. Организаторы Рождественского турнира по хоккею сообщили об отмене соревнований. Решение принято с учетом ряда факторов, связанных с пандемией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывались в первую очередь действующие рекомендации ВОЗ в борьбе с COVID-19. Нельзя исключать и возможные ограничения в транспортном сообщении между странами.

В истории турнира это будет уже второй год перерыва. Из-за сложной эпидситуации любительский хоккей не состоялся и в январе 2021-го.