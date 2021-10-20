Прямой эфир

Рождественский турнир по хоккею отменили второй год подряд

20 октября 2021 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Организаторы Рождественского турнира по хоккею сообщили об отмене соревнований. Решение принято с учетом ряда факторов, связанных с пандемией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рождественский турнир по хоккею отменили второй год подряд-1

Учитывались в первую очередь действующие рекомендации ВОЗ в борьбе с COVID-19. Нельзя исключать и возможные ограничения в транспортном сообщении между странами.  

В истории турнира это будет уже второй год перерыва. Из-за сложной эпидситуации любительский хоккей не состоялся и в январе 2021-го.  

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женская сборная Беларуси U-15 вышла в плей-офф мирового конкурса баскетбольного мастерства
19 октября 2021 22:52

Женская сборная Беларуси U-15 вышла в плей-офф мирового конкурса баскетбольного мастерства

С минимальным счётом. Юношеская сборная Беларуси по футболу уступила команде Англии
19 октября 2021 22:40

С минимальным счётом. Юношеская сборная Беларуси по футболу уступила команде Англии

Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ
19 октября 2021 22:38

Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ