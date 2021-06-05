На ЧБ по мини-футболу «Столица» вышла вперёд в серии против ВРЗ. Главный тренер: очень помогают болельщики

Новости Беларуси. В чемпионате страны по мини-футболу продолжается полуфинальная стадия. В субботу, 5 июня, третий матч серии проводили гомельский ВРЗ и «Столица», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Перед игрой счет в противостоянии был равным – 1:1, но сегодня минчане вышли в дуэли вперед. После первого тайма подопечные Камеко вели 2:0, вскоре к перевесу добавился и третий мяч. Первый гол хозяев случился лишь за пять минут до финального свистка. Впрочем, оставшегося времени командам хватило, чтобы еще по два раза поразить ворота друг друга. Финальный счет – 5:3 в пользу гостей.

Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:

Конечно, настраивались. Сейчас на каждую игру настраиваться надо, потому что каждая игра – это частичка общего. Поэтому я благодарен ребятам, что они очень собрано начали матч. Может быть, не очень быстро, как хотелось бы, но достаточно концентрированно. Наверное, нам где-то первый гол помог. И очень помогают, конечно, наши болельщики, которые приезжают, поддерживают.