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ЧЕ по гребле. Артём Козырь завоевал серебро в классе каноэ-одиночки

05 июня 2021 18:57
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Новости Беларуси. В Познани продолжается чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 июня очередные медали турнира завоевали представители Беларуси.

ЧЕ по гребле. Артём Козырь завоевал серебро в классе каноэ-одиночки-1

В классе каноэ-одиночки второе место на дистанции 200 метров покорилось Артему Козырю. На финише наш спортсмен уступил победителю – Хуану Морэно из Испании – всего 0,03 секунды. А на дистанции 500 метров женская байдарка-двойка в составе Ольги Худенко и Марины Литвинчук выиграла бронзу. Чемпионками Европы стал дуэт из Венгрии.

ЧЕ по гребле. Артём Козырь завоевал серебро в классе каноэ-одиночки-4

5 июня белорусы были представлены еще в шести финалах. Наиболее близки к медалям были байдарочница Алина Невмержицкая и каноист Максим Петров, занявшие в своих заездах на дистанции 1 000 метров пятые места.

# Гребля # Артем Козырь # Ольга Худенко # Марина Литвинчук # Алина Невмержицкая # Максим Петров # Фотофакт

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