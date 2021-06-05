ЧЕ по гребле. Артём Козырь завоевал серебро в классе каноэ-одиночки

Новости Беларуси. В Познани продолжается чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 июня очередные медали турнира завоевали представители Беларуси.
Новости Беларуси. В Познани продолжается чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 июня очередные медали турнира завоевали представители Беларуси.
В классе каноэ-одиночки второе место на дистанции 200 метров покорилось Артему Козырю. На финише наш спортсмен уступил победителю – Хуану Морэно из Испании – всего 0,03 секунды. А на дистанции 500 метров женская байдарка-двойка в составе Ольги Худенко и Марины Литвинчук выиграла бронзу. Чемпионками Европы стал дуэт из Венгрии.
5 июня белорусы были представлены еще в шести финалах. Наиболее близки к медалям были байдарочница Алина Невмержицкая и каноист Максим Петров, занявшие в своих заездах на дистанции 1 000 метров пятые места.