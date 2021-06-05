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Министр информации о спартакиаде СМИ: тяжело предсказать, кто будет победитель

05 июня 2021 12:12
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Новости Беларуси. В эти минуты в спорткомплексе «Стайки» особенно горячо. На спортивной арене отношения выясняют наши коллеги. Ежегодная спартакиада СМИ собрала самых активных поклонников ЗОЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Часть тимбилдинга, которая объединяет». Генеральный директор СТВ о спартакиаде СМИ

Министр информации о спартакиаде СМИ: тяжело предсказать, кто будет победитель-1

18 команд, порядка сотни спортсменов-любителей. Показать мастер-класс по быстроте и ловкости съехались участники со всей страны. Лучших определят в семи видах спорта, самые популярные – это мини-футбол, волейбол, настольный теннис.

Министр информации о спартакиаде СМИ: тяжело предсказать, кто будет победитель-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Команды достаточно сильные. Команды, видите, экипированные. Команды тренировались и готовились по отдельным видам спорта, я тоже это знаю. Так что тяжело предсказать, кто будет победитель. Но в любом случае победит сильнейший.

# Государственная политика в области спорта # Владимир Перцов # Фотофакт

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