Министр информации о спартакиаде СМИ: тяжело предсказать, кто будет победитель

Новости Беларуси. В эти минуты в спорткомплексе «Стайки» особенно горячо. На спортивной арене отношения выясняют наши коллеги. Ежегодная спартакиада СМИ собрала самых активных поклонников ЗОЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Часть тимбилдинга, которая объединяет». Генеральный директор СТВ о спартакиаде СМИ

18 команд, порядка сотни спортсменов-любителей. Показать мастер-класс по быстроте и ловкости съехались участники со всей страны. Лучших определят в семи видах спорта, самые популярные – это мини-футбол, волейбол, настольный теннис.