Министр информации о спартакиаде СМИ: тяжело предсказать, кто будет победитель

Новости Беларуси. В эти минуты в спорткомплексе «Стайки» особенно горячо. На спортивной арене отношения выясняют наши коллеги. Ежегодная спартакиада СМИ собрала самых активных поклонников ЗОЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Часть тимбилдинга, которая объединяет». Генеральный директор СТВ о спартакиаде СМИ
18 команд, порядка сотни спортсменов-любителей. Показать мастер-класс по быстроте и ловкости съехались участники со всей страны. Лучших определят в семи видах спорта, самые популярные – это мини-футбол, волейбол, настольный теннис.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Команды достаточно сильные. Команды, видите, экипированные. Команды тренировались и готовились по отдельным видам спорта, я тоже это знаю. Так что тяжело предсказать, кто будет победитель. Но в любом случае победит сильнейший.