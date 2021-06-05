«Часть тимбилдинга, которая объединяет». Генеральный директор СТВ о спартакиаде СМИ

Новости Беларуси. В эти минуты в спорткомплексе «Стайки» особенно горячо. На спортивной арене отношения выясняют наши коллеги. Ежегодная спартакиада СМИ собрала самых активных поклонников ЗОЖ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр информации о спартакиаде СМИ: тяжело предсказать, кто будет победитель Среди участников спартакиады традиционно и СТВ. Наша команда – это 11 сотрудников телеканала, которые выступают в девяти дисциплинах. Серьезную подготовку к стартам коллеги начали задолго до соревнования: упражнялись с гирей не один раз, гоняли мяч в перерывах вместо обеда и отрабатывали прицел для меткого попадания в дартс. Потому желаем им победы и ждем хороших результатов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Главная цель – не победа, а участие. И мы действительно просто хотели показать, что это еще одна часть тимбилдинга, которая объединяет СТВ для того, чтобы можно было в субботу вечером собраться, поиграть в волейбол, побегать, поиграть в дартс. Это хорошая история, которая создает в том числе и командную работу после, на работе в будние дни.