«Спасибо, что ты появилась в моей жизни»: хоккеист Овечкин показал новую возлюбленную

Новости России. Хоккеист Александр Овечкин представил своим поклонникам свою новую девушку. На странице в Instagram спортсмен выложил селфи с возлюбленной.
Новости России. Хоккеист Александр Овечкин представил своим поклонникам свою новую девушку. На странице в Instagram спортсмен выложил селфи с возлюбленной.
Как сообщают российские издания, ею оказалась 21-летняя Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского.
Александр Овечкин, хоккеист (запись в Instagram):
Моя девочка, спасибо, что ты появилась в моей жизни! Очень дорожу тобой.
Напомним, в марте этого года Овечкин попал в рейтинг самых завидных хоккеистов-холостяков, заняв в нем второе место.
Об Анастасии Шубской известно немного. Девушка окончила ВГИК, работает моделью, не так давно снялась в сериале «Женщина желает знать...», главную роль в котором исполнила ее мать.
Напомним, летом прошлого года в прессе активно обсуждали роман Александра Овечкина с теннисисткой Марией Кириленко. Спортсмены встречались около трех лет, в 2012 году объявили о помолвке. Поклонники одной из самых красивых пар российского спорта с нетерпением ждали свадьбы. Но в июне 2014 года Кириленко заявила о том, что их дороги с Александром разошлись. Спустя еще несколько месяцев Мария вышла замуж. Подробности читайте здесь.