«Спасибо, что ты появилась в моей жизни»: хоккеист Овечкин показал новую возлюбленную

Новости России. Хоккеист Александр Овечкин представил своим поклонникам свою новую девушку. На странице в Instagram спортсмен выложил селфи с возлюбленной.

Александр Овечкин, хоккеист (запись в Instagram):

Моя девочка, спасибо, что ты появилась в моей жизни! Очень дорожу тобой.



Напомним, в марте этого года Овечкин попал в рейтинг самых завидных хоккеистов-холостяков, заняв в нем второе место.

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