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«Спасибо, что ты появилась в моей жизни»: хоккеист Овечкин показал новую возлюбленную

22 марта 2015 17:39
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Новости России. Хоккеист Александр Овечкин представил своим поклонникам свою новую девушку. На странице в Instagram спортсмен выложил селфи с возлюбленной.

«Спасибо, что ты появилась в моей жизни»: хоккеист Овечкин показал новую возлюбленную-1

Как сообщают российские издания, ею оказалась 21-летняя Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского.

Александр Овечкин, хоккеист (запись в Instagram):
Моя девочка, спасибо, что ты появилась в моей жизни! Очень дорожу тобой.

Напомним, в марте этого года Овечкин попал в рейтинг самых завидных хоккеистов-холостяков, заняв в нем второе место.

Об Анастасии Шубской известно немного. Девушка окончила ВГИК, работает моделью, не так давно снялась в сериале «Женщина желает знать...», главную роль в котором исполнила ее мать.

«Спасибо, что ты появилась в моей жизни»: хоккеист Овечкин показал новую возлюбленную-4

Напомним, летом прошлого года в прессе активно обсуждали роман Александра Овечкина с теннисисткой Марией Кириленко. Спортсмены встречались около трех лет, в 2012 году объявили о помолвке. Поклонники одной из самых красивых пар российского спорта с нетерпением ждали свадьбы. Но в июне 2014 года Кириленко заявила о том, что их дороги с Александром разошлись. Спустя еще несколько месяцев Мария вышла замуж. Подробности читайте здесь.

# Фотофакт # Звезды # Александр Овечкин # Анастасия Шубская

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