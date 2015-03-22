Дарья Домрачева впервые в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону (онлайн-трансляция последней гонки сезона)

Новости Беларуси. Судьба Большого хрустального глобуса в женской части Кубка мира по биатлону решилась! В масс-старте на 12,5 километров в Ханты-Мансийске за победу сражались 30 лучших биатлонисток мира, а вот за главный трофей боролись две – белоруска Дарья Домрачева и финка Кайса Мякярайнен.



Перед стартом Дарья Домрачева опережала Кайсу Макарайнен на 33 очка. Таким образом,

титул белоруске принес бы любой результат не ниже 12 места в масс-старте, даже если бы финка в этой гонке стала первой.

Домрачева стала четвертой. Дистанцию 12,5 км Домрачева преодолела за 35 минут 37,1 секунды, дважды промахнувшись при стрельбе, проиграв лидеру 28,9 секунды. Мякяряйнен показала 13-й результат (5 промахв; +1:39,8).



Победительницей последней гонки сезона 2014/2015 стала Лаура Дальмайер из Германии. Второе место заняла Габриэла Соукалова из Чехии (+7,1), третье — Мари Дорен-Абер из Франции (2 промаха; +19,9).

Большой хрустальный глобус – единственная награда, которой ещё не было у нашей трёхкратной олимпийской чемпионки.

Стенограмма онлайн-трансляции:

Опять биатлон, опять #нашаДаша будет бороться за медали #ctvsport

Женский масс старт в Ханты-Мансийске, последняя гонка в этом сезоне.

А у нас сразу 5 спортсменок оказались втянутыми в аварию! Уххх, надеемся никто не травмировался.

Первое стрельбище в гонке. Домрачева чисто его проходит и пока первую позицию удерживает.

После той самой аварии одна из спортсменок сошла с дистанции.

Дарья Домрачева все еще единоличный лидер. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь составить ей конкуренцию.

Второй огневой рубеж. Домрачева помнит, что стрелять нужно лежа. Все просто и чисто у неё: нет промахов у нашей спортсменки.

Лидеры гонки, включая Дарью Домрачеву, готовятся к стрельбе. Один штрафной круг у нашей спортсменки.

После этой стрельбы Домрачева на 3-ей позиции идет.

Домрачева на 5-ой позиции. 12,8 секунд она проигрывает лидеру. Лидирующая пятерка идет очень плотно, борьба кипит!

Еще один промах у Домрачевой на следующем огневом рубеже.

В этой гонке Домрачева пока четвертая. Хватит ли сил нашей спортсменке побороться за медали?

Домрачева четвертая. Но это уже не так важно. Она сегодня выиграла кубок мира!