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Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в общем зачёте Кубка мира по биатлону

22 марта 2015 13:59
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Новости Беларуси. Большой хрустальный глобус — у белорусов. Дарья Домрачева  доказала в очередной своё превосходство над соперницами. 21 марта в российском Ханты-Мансийске на заключительном этапе Кубка мира по биатлону она стала четвёртой в масс-старте. Основная преследовательница Даши в общем  зачёте — финка Кайса Мякярайнен — финишировала лишь 13-ой. Такой расклад определил обладательницу главного трофея нынешнего кубкового сезона в нашу пользу. Большой  хрустальный глобус — единственная награда, которой ещё не было в коллекции трёхкратной олимпийской чемпионки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Напомним, Дарья Домрачева признана лучшей спортсменкой 2014 года, трижды становилась лучшей спортсменкой Беларуси. Всего на ее счету 28 побед на этапах Кубка мира. В 2014 году после выступления на Олимпиаде в Сочи она награждена званием «Герой Беларуси».

С блестящей победой Дарью Домрачеву поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Дорогая Дарья! Поздравляю!  Молодец, ты вновь подарила нам праздник, подтвердив звание величайшей биатлонистки мира. Вся Беларусь с замиранием сердца следила за твоими выступлениями. И ты не подвела. В упорном достижении этой цели ты показала высочайшее мастерство и настоящий бойцовский характер. Спасибо за незабываемые минуты счастья и гордости! Ждем тебя на Родине», — говорится в поздравлении главы государства.

Наша Даша! Путь Домрачевой к победе — специальный репортаж смотрите в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» в 19.30. 

# Чемпионат мира по биатлону # Дарья Домрачева

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