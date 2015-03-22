Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Большой хрустальный глобус — у белорусов. Дарья Домрачева доказала в очередной своё превосходство над соперницами. 21 марта в российском Ханты-Мансийске на заключительном этапе Кубка мира по биатлону она стала четвёртой в масс-старте. Основная преследовательница Даши в общем зачёте — финка Кайса Мякярайнен — финишировала лишь 13-ой. Такой расклад определил обладательницу главного трофея нынешнего кубкового сезона в нашу пользу. Большой хрустальный глобус — единственная награда, которой ещё не было в коллекции трёхкратной олимпийской чемпионки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Напомним, Дарья Домрачева признана лучшей спортсменкой 2014 года, трижды становилась лучшей спортсменкой Беларуси. Всего на ее счету 28 побед на этапах Кубка мира. В 2014 году после выступления на Олимпиаде в Сочи она награждена званием «Герой Беларуси».

С блестящей победой Дарью Домрачеву поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Дорогая Дарья! Поздравляю! Молодец, ты вновь подарила нам праздник, подтвердив звание величайшей биатлонистки мира. Вся Беларусь с замиранием сердца следила за твоими выступлениями. И ты не подвела. В упорном достижении этой цели ты показала высочайшее мастерство и настоящий бойцовский характер. Спасибо за незабываемые минуты счастья и гордости! Ждем тебя на Родине», — говорится в поздравлении главы государства.

Наша Даша! Путь Домрачевой к победе — специальный репортаж смотрите в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» в 19.30.