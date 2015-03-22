Дарья Домрачева: путь к Большому хрустальному глобусу в сезоне 2014/2015

Новости Беларуси. Начнем программу «Неделя» на СТВ с горячей воскресной новости, которая несколько часов назад пришла из холодного российского Ханты-Мансийска.

Лучшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева впервые стала обладательницей Большого хрустального глобуса, победив в общем зачете Куба мира.

Таким образом, этот трофей впервые в истории суверенной Беларуси у нас и, конечно же, в руках у «нашей Даши».

Домрачева – трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира. В коллекции лидера белоруской сборной по биатлону большое количество наград самого разного достоинства. Не было в карьере Домрачевой лишь победы в Кубке мира, о чем она неоднократно говорила сама. И вот он – Большой хрустальный глобус – у «нашей Даши».

12,5 километров трасса, четыре огневых рубежа и главное – судьба Большого хрустального глобуса на кону. Перед финальной гонкой весь мир застыл в ожидании ответа на вопрос: кто же лучшая биатлонистка планеты? И вот, заключительный огневой рубеж, взмах винтовки, выстрел… и вся страна выдохнула – Дарья Домрачева завоевала свой главный в жизни трофей.

За обладание этим трофеем Дарья Домрачева боролась с финкой Кайсой Мякярайнен.

Весь сезон спортсменки шли бок о бок. И до последней гонки не было ясно, кто же завоюет Большой хрустальный глобус. На финиш Даша пришла четвертой, но это уже не важно – главное, что Кайса осталась позади. Отсюда и такие финишные эмоции.

Но перед тем как выйти на эту важнейшую гонку, Домрачева, а вместе с ней и мы не один год шли к заветной хрустальной цели по всем заповедям спорта: путем проб, ошибок и, конечно же, громких побед.

Уже в сезоне 2008/2009 она регулярно начала попадать в десятку лучших. И уже тогда стало ясно – у нас на глазах растет королева мирового биатлона. Первые победы по общей формуле успеха: точная стрельба и отличная скорость на дистанции.

Бывали в карьере и курьезные случаи, к которым сама Даша, как известно, относится с юмором. В запале борьбы белорусская биатлонистка на одном из рубежей стала стрелять стоя, хотя нужно было в положении лежа.

Сезон 2011/2012 подарил нам Дарью, которую мы знаем теперь. В Кубке мира она впервые на равных конкурировала с признанными легендами мирового биатлона. Но первая позиция рейтинга осталась за немкой Магдаленой Нойнер – наше время было еще впереди.

11 февраля – дата, которую помнит вся страна. Занимая девятое место по результатам спринта, Дарья Домрачева совершила настоящий подвиг – в гонке преследования поднялась на первое место и принесла нашей стране золотую олимпийскую медаль.

Тогда и подумать никто не мог, что буквально через неделю это будет уже трехкратная олимпийская чемпионка. Домрачева выиграет все оставшиеся индивидуальные гонки Олимпиады и по праву получит знаменитое прозвище «Наша золотая Даша».

В Сочи за биатлонистку переживал и Александр Лукашенко, из рук которого чуть позже Дарья Домрачева получит высшую степень отличия в Республике Беларусь – медаль и звание Героя Беларуси.

После столь оглушительного успеха на Олимпиаде в Сочи по-настоящему народная спортсменка стала лицом мирового биатлона и гордостью нашей страны.

Благодаря Даше белорусский биатлон вышел на совершенно новый качественный уровень. А наша школа подготовки спортсменов считается одной из лучших в мире.

Тем временем, в прицеле Дашиной винтовки оставалась еще одна цель – Большой хрустальный глобус.

Трасса в Ханты-Мансийске – последний барьер на пути к хрустальной вершине. Предпоследняя гонка. Преследование. Домрачева уверенно лидирует и, подъезжая к огневому рубежу, готовится стрелять. Но на этот раз повторить курьезную ошибку семилетней давности народной спортсменке не дали ее болельщики. Позже в интервью биатлонистка призналась, что услышала подсказку трибун. Зрители хором кричали: Даша, ложись.

И вот финальная гонка – масс-старт. Тридцать биатлонисток отправились в погоню за медалями. И только две – еще и за большим хрустальным глобусом, который в итоге по праву оказался в руках белорусской примы. Первое место по итогам сезона и верхняя ступень пьедестала.

На церемонии награждения, не скрывая своей очаровательной улыбки, Дарья Домрачева радуется, как ребенок.

Хрупкая и очень обаятельная, она как настоящий боец преодолела 10 этапов, прошла сотни километров и поразила более тысячи мишеней – и все это на глазах у нас. Мы переживали за Дашу, мы радовались, и мы победили вместе с ней. Большой триумф для Дарьи Домрачевой и большая победа для Беларуси. Теперь «Наша золотая Даша» обрамлена еще и хрусталем.