Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было

Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира в эти дни было приковано к стадиону «Динамо». В Минске определялась команда-победитель исторического противостояния двух континентов. Как проходили и чем закончились состязания узнаем у корреспондента СТВ.

Сегодня порадовала прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Она стала победительницей, прыгнув 6 метров 74 сантиметра, что на 1 сантиметр больше, чем у соперницы.

Анна Малыщик, метательница молота, стала второй. Эльвира Герман в беге на 100 метров с барьерами оказалась третьей. Белорусские спортсмены поделились своими эмоциями после выступления.

Эльвира Герман, призер матча Европа – США (бег с барьерами):

Хотелось показать результат. Но я не знаю, в какой нахожусь сейчас глубокой яме, я не могу вылезти и показать тот результат, который я хочу. Я не ожидала, что так получится, что попаду на такой результат, потому что меня не устраивает этот результат. Я не знаю, как будет на чемпионате мира.