Прямой эфир

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было

10 сентября 2019 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира в эти дни было приковано к стадиону «Динамо». В Минске определялась команда-победитель исторического противостояния двух континентов. Как проходили и чем закончились состязания узнаем у  корреспондента СТВ.

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было-1

Сегодня порадовала прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Она стала победительницей, прыгнув 6 метров 74 сантиметра, что на 1 сантиметр больше, чем у соперницы.

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было-4

Анна Малыщик, метательница молота, стала второй. Эльвира Герман в беге на 100 метров с барьерами оказалась третьей. Белорусские спортсмены поделились своими эмоциями после выступления.

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было-7

Эльвира Герман, призер матча Европа – США (бег с барьерами):
Хотелось показать результат. Но я не знаю, в какой нахожусь сейчас глубокой яме, я не могу вылезти и показать тот результат, который я хочу. Я не ожидала, что так получится, что попаду на такой результат, потому что меня не устраивает этот результат. Я не знаю, как будет на чемпионате мира.

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было-10

Анна Малыщик, призер матча Европа – США (метание молота):
Конечно, мне понравилось участвовать в таких соревнованиях. Контрольный старт перед чемпионатом мира, потому что здесь организация, здесь сектор, поддержка зрителей. Это как на главной арене, как на чемпионате мира.

Подробнее – в видеоматериале

# Легкая атлетика # Эльвира Герман # Анна Малыщик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Скрипченко больше не тренер жодинского «Торпедо-БелАз»
10 сентября 2019 19:46

Вадим Скрипченко больше не тренер жодинского «Торпедо-БелАз»

«Настолько круто, что я представить себе не мог». Что говорят эксперты о матче Европа — США
10 сентября 2019 19:43

«Настолько круто, что я представить себе не мог». Что говорят эксперты о матче Европа — США

Михаил Захаров покинул пост главного тренера «Юности»
10 сентября 2019 18:39

Михаил Захаров покинул пост главного тренера «Юности»