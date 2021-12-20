Сола и Алимбекова вошли в топ-5 этапа Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Мужским и женским масс-стартами завершился последний в 2021 году этап Кубка мира по биатлону. Белорусам подняться на пьедестал не удалось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состязаниях дам наших стреляющих лыжниц подвела стрельба. Анна Сола с тремя незакрытыми мишенями показала 12-й результат. Динара Алимбекова допустила 5 промахов и стала 19-й. Впрочем, начало сезона девушки могут смело занести себе в актив. В генеральной классификации Алимбекова входит в тройку лучших, а Сола идет пятой.

Хорошо себя зарекомендовал Антон Смольский. Он дважды участвовал в цветочной церемонии и не выпал в масс-старте, сумев после ужасно проведенной первой стрельбы реабилитироваться на остальных огневых рубежах. Финишировал он на 11-й позиции. При этом на последнем круге показал лучшую скорость среди всех биатлонистов. Эти результаты позволили Смольскому дебютировать в топ-10 мирового рейтинга и расположиться на 8-м месте.

Лидер же сменился. После победной гонки зачет теперь возглавляет француз Эмильен Жаклен. Сейчас у биатлонистов рождественская пауза, а состязаться они начнут лишь 6 января в непредсказуемом Оберхофе.