Прямой эфир

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

22 июля 2021 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шесть «Т» – напутствие для наших олимпийцев из Гродненской области. От мала до велика желают им только триумфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-1

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-3

Илья Дернейко, учащийся СШ № 32 г. Гродно:
Дорогие наши олимпийцы, формула успеха выдающихся спортсменов состоит из шести «Т».

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-6

Виктория Кушнир, спортсмен национальной команды по легкой атлетике:
Трудолюбия. Ведь спорт высших достижений – это тяжелейший труд с высочайшей самоотдачей, ориентированной на результат.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-9

Ольга Шинтарь, тренер хоккейного клуба «Ритм»:
Терпения. Без него невозможно пройти путь изнурительных тренировок, неудач, поражений и критики до триумфа.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-12

Андрей Сидоренко, главный тренер хоккейного клуба «Неман»:
Тренера. Хороший наставник – это авторитетный специалист, требовательный и чуткий, тонкий психолог и сильный мотиватор.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-15

Сергей Малявко, игрок хоккейного клуба «Неман»:
Таланта. Приобретенный опыт и полученные навыки позволяют раскрыться уникальным природным способностям.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-18

Дмитрий Науменко, учащийся СДЮШОР № 7 по баскетболу г. Гродно:
Твердости. Умение не поддаваться внешнему давлению, сохранять форму и уверенность в себе – важнейшая составляющая.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-21

Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка 1964 года:
Традиции. Они сформированы прославленными белорусскими спортсменами, такими как Александр Медведь, Ольга Корбут, Дарья Домрачева и многие другие, которые вписали свои имена в мировую историю спорта.

«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение-24

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Дорогие друзья, каждый из вас нашел свою формулу успеха. Вы достойны представлять нашу родину на олимпийских стартах. Верим в вас, гордимся вами, желаем успеха и удачи.

# Олимпиада 2020 # Владимир Караник # Илья Дернейко # Виктория Кушнир # Ольга Шинтарь # Андрей Сидоренко # Сергей Малявко # Дмитрий Науменко # Елена Волчецкая # Александр Медведь # Ольга Корбут # Дарья Домрачева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Испания не смогла победить Египет в матче футбольного турнира на Олимпиаде
22 июля 2021 15:33

Испания не смогла победить Египет в матче футбольного турнира на Олимпиаде

Теннис. Александра Саснович выбыла на стадии 1/8 финала турнира в Гдыне
22 июля 2021 15:15

Теннис. Александра Саснович выбыла на стадии 1/8 финала турнира в Гдыне

​Белорусские теннисисты узнали первых соперников на Играх в Токио
22 июля 2021 15:04

​Белорусские теннисисты узнали первых соперников на Играх в Токио