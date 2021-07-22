«Сохранять форму и уверенность в себе». Для белорусских олимпийцев записали необычное видеообращение

Новости Беларуси. Шесть «Т» – напутствие для наших олимпийцев из Гродненской области. От мала до велика желают им только триумфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Шесть «Т» – напутствие для наших олимпийцев из Гродненской области. От мала до велика желают им только триумфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Илья Дернейко, учащийся СШ № 32 г. Гродно:
Дорогие наши олимпийцы, формула успеха выдающихся спортсменов состоит из шести «Т».
Виктория Кушнир, спортсмен национальной команды по легкой атлетике:
Трудолюбия. Ведь спорт высших достижений – это тяжелейший труд с высочайшей самоотдачей, ориентированной на результат.
Ольга Шинтарь, тренер хоккейного клуба «Ритм»:
Терпения. Без него невозможно пройти путь изнурительных тренировок, неудач, поражений и критики до триумфа.
Андрей Сидоренко, главный тренер хоккейного клуба «Неман»:
Тренера. Хороший наставник – это авторитетный специалист, требовательный и чуткий, тонкий психолог и сильный мотиватор.
Сергей Малявко, игрок хоккейного клуба «Неман»:
Таланта. Приобретенный опыт и полученные навыки позволяют раскрыться уникальным природным способностям.
Дмитрий Науменко, учащийся СДЮШОР № 7 по баскетболу г. Гродно:
Твердости. Умение не поддаваться внешнему давлению, сохранять форму и уверенность в себе – важнейшая составляющая.
Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка 1964 года:
Традиции. Они сформированы прославленными белорусскими спортсменами, такими как Александр Медведь, Ольга Корбут, Дарья Домрачева и многие другие, которые вписали свои имена в мировую историю спорта.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Дорогие друзья, каждый из вас нашел свою формулу успеха. Вы достойны представлять нашу родину на олимпийских стартах. Верим в вас, гордимся вами, желаем успеха и удачи.