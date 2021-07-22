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Испания не смогла победить Египет в матче футбольного турнира на Олимпиаде

22 июля 2021 15:33
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В минус первый день Олимпиады состоялись соревнования по софтболу и футболу. Несмотря на то, что в игре с мячом только началась стадия квалификации, в программе значилось сразу несколько топовых матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Испания не смогла победить Египет в матче футбольного турнира на Олимпиаде-1

Так, например, один из фаворитов турнира, сборная Испании, не смогла обыграть команду Египта – ничья, 0:0. А вот дружина Мексики разгромила команду Франции – 4:1.

Также прошла встреча Бразилии и Германии. Именно эти сборные на прошлой Олимпиаде сражались за золото Игр. Футболисты из Южной Америки здорово начали, заколотив в первом тайме уже три мяча. Хет-трик в активе Ришарлисона. Результат матча – 4:2 в пользу Бразилии.

# Олимпиада 2020 # Ришарлисон де Андраде # Фотофакт

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