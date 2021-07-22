​Белорусские теннисисты узнали первых соперников на Играх в Токио

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты узнали, с кем сыграют на Олимпиаде. 22 июля была опубликована сетка одиночного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, Арина Соболенко в первом раунде встретится с польской спортсменкой – 45-й ракеткой мира Магдой Линетт.

Егору Герасимову, который в международном рейтинге идет на 79-й позиции, предстоит матч с представителем Франции – Жилем Симоном. Соперник располагается на 102-й строчке ATP. Труднее остальных придется Илье Ивашко. Его оппонент Гаэль Монфис занимает 18-е место в табеле о рангах, тогда как белорус идет 66-м.