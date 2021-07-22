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​Белорусские теннисисты узнали первых соперников на Играх в Токио

22 июля 2021 15:04
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Новости Беларуси. Белорусские теннисисты узнали, с кем сыграют на Олимпиаде. 22 июля была опубликована сетка одиночного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, Арина Соболенко в первом раунде встретится с польской спортсменкой – 45-й ракеткой мира Магдой Линетт.

​Белорусские теннисисты узнали первых соперников на Играх в Токио-1

Егору Герасимову, который в международном рейтинге идет на 79-й позиции, предстоит матч с представителем Франции – Жилем Симоном. Соперник располагается на 102-й строчке ATP. Труднее остальных придется Илье Ивашко. Его оппонент Гаэль Монфис занимает 18-е место в табеле о рангах, тогда как белорус идет 66-м.

​Белорусские теннисисты узнали первых соперников на Играх в Токио-4

Кроме одиночки, наши парни узнали, с кем встретятся в стартовом противостоянии парного разряда. Белорусский тандем Ивашко / Герасимов сыграет на корте против новозеландской пары Маркус Даниэл / Майкл Винус.

Теннисный турнир на Олимпиаде стартует 24 июля.

# Теннис # Арина Соболенко # Магда Линетт # Егор Герасимов # Жиль Симон # Илья Ивашко # Гаэль Монфис # Маркус Даниэл # Майкл Винус # Фотофакт

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