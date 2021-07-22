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Теннис. Александра Саснович выбыла на стадии 1/8 финала турнира в Гдыне

22 июля 2021 15:15
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Новости Беларуси. Александра Саснович покидает одиночный разряд теннисного турнира в Гдыне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 белоруска уступила представительнице Украины Катерине Козловой – 2:6, 6:4, 6:3.

Теннис. Александра Саснович выбыла на стадии 1/8 финала турнира в Гдыне-1

Вскоре после этого матча стартовал парный разряд, где Александра с Ольгой Говорцовой боролись за выход в полуфинал. Девушки уступили грузинскому дуэту Калашникова / Горгодзе.

# Теннис # Александра Саснович # Катерина Козлова # Ольга Говорцова # Екатерина Горгодзе # Фотофакт

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