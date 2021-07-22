Теннис. Александра Саснович выбыла на стадии 1/8 финала турнира в Гдыне

Новости Беларуси. Александра Саснович покидает одиночный разряд теннисного турнира в Гдыне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8 белоруска уступила представительнице Украины Катерине Козловой – 2:6, 6:4, 6:3.

Вскоре после этого матча стартовал парный разряд, где Александра с Ольгой Говорцовой боролись за выход в полуфинал. Девушки уступили грузинскому дуэту Калашникова / Горгодзе.