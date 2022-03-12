Сохранили олимпийскую форму. Как прошёл первый день Кубка России по биатлону для белорусов?

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты отменно стартовали в открытом Кубке России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первый же день наши стреляющие лыжники взяли полный комплект наград. В мужском спринте у нас золото и серебро, в аналогичной женской дисциплине – бронза.

Они сохранили олимпийскую форму. Они по-прежнему конкурентоспособны. Они могли бы стоять на пьедесталах этапов Кубка мира, оставляя всех соперников далеко позади, но их лишили этой возможности. Но не лишили любимого дела. Белорусы по-прежнему голодны до побед. И первый день Кубка Союза биатлонистов России лишний раз это доказал.

В мужском спринте поначалу солировал наш Дмитрий Лазовский. Главный его козырь – идеально точная стрельба. Лидером он был ровно до тех пор, пока стартовый городок не покинул Антон Смольский. Одну-единственную осечку на стойке серебряный призер Олимпийских игр в Пекине с лихвой компенсировал ногами. На финише отрыв от второго места составил почти космические 50 секунд. К слову, второе время дня сумел сохранить Дмитрий Лазовский. Таким образом, белорусы делают медальный дубль и оставляют хозяев позади себя.

Белорусские спортсмены отлично выступили в первый день Кубка Союза биатлонистов России. Подробности здесь. Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:

Белорусы приехали, такое ощущение, выкашивать. Мы сейчас смотрим – у них три лидера, все три наверху. Есть какое-то такое ощущение сейчас: в смысле белорусы нас тут всех обыграли?