В Беларуси установлен новый рекорд по силовому экстриму: видеофакт

Новости Беларуси. «Человек-скала»: в Минске силач-экстремал Руслан Багиров установил рекорд Беларуси в сцепке легковых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически 10 метров он протащил четыре сцепленных автомобиля под углом в 45 градусов. Общий вес составил 8 тонн.

Такое состязание проходит в нашей стране впервые. В нем приняли участие три сильнейших спортсмена из Беларуси и Украины. Атлеты не только показали человеческие возможности, но и в очередной раз поддержали Благотворительный фонд помощи.

Сергей Лепешко, представитель президиума Федерации силового экстрима Минска и Минской области:

Мы привлекаем внимание, чтобы помогали детям, которым больше некому помочь. Фонды с нами сотрудничают уже не первый турнир. На каждом турнире мы пытаемся собрать какие-то средства для детей, больных онкологией, которые находятся на лечении в Боровляных, и еще два интерната.

Любовь Стриго, представитель благотворительного фонда помощи детям:

Суть этой акции заключается в том, что каждый человек может прийти и сделать подарок деткам онкоцентра. Достаточно всего лишь купить его, написать на наклеечке пожелание и отправить в корзину помощи, корзину добра.