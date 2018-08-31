Белорусская метательница копья Татьяна Холодович победила в финале «Бриллиантовой лиги»

Новости Беларуси. Белорусская легкоатлетка Татьяна Холодович выиграла финальный этап «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Шестой попыткой спортсменка послала копьё на 66,99 м. Этот бросок стал победным, поскольку до него Татьяна находилась на третьей промежуточной позиции с результатом 64,29 м.

Хотя Холодович не смогла показать свой личный рекорд, который составляет 67,47 м, полученного результата хватило, чтобы на 99 см обогнать занявшую второе место китаянку Шиин Лю. Кроме того, 66,99 м – второй лучший результат в карьере белорусской легкоатлетки.

Бронзовым призёром стала Кара Вингер из США, она смогла бросить копьё на расстояние 64,75 м.

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович квалифицировалась в финал «Бриллиантовой лиги»

За победу на финальном этапе Татьяна получит денежный приз в размере 50 тысяч долларов.

В общем зачёте «Бриллиантовой лиги» в метании копья среди женщин Татьяна Холодович заняла 3-е место. Спортсменка приняла участие в четырёх этапах и набрала 24 очка.

Легкоатлетке не хватило очка, чтобы сравняться с представительницей Чехии Николой Огородниковой – 25 баллов. Первое место за китаянкой Хуэйхуэй Лю – 28 баллов.

В начале августа Холодович стала пятой в метании копья на ЧЕ в Берлине.